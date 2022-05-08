Около 25 500 военных и 12 кораблей: Генштаб назвал российские потери
Фото: Россия несет большие потери в Украине (facebook com mod mil rus)
С начала вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми около 25 500 военнослужащих. Также по состоянию на 8 мая удалось уничтожить 12 кораблей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 25500 (+400)
- Танки - 1130 (+8)
- Боевые бронированные машины - 2741 (+28)
- Артиллерийские системы - 509 (+0)
- РСЗО - 179 (+7)
- Средства ПВО - 86 (+2)
- Самолеты - 199 (+0)
- Вертолеты - 156 (+1)
- Автомобильная техника и автоцистерны - 1961 (+27)
- Корабли/катера - 12 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 360 (+19)
- Специальная техника - 39 (+1)
- Крылатые ракеты - 92 (+2)
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Новопавловском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные сбили российский вертолет с десантом на острове Змеиный.
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