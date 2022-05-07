Оккупанты разместили более 100 раненых десантников в захваченном селе на Запорожье, - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о потерях российской армии в живой силе в развязанной РФ войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Потери врага в личном составе и технике продолжают расти. Россия потеряла более сотни десантников ранеными.

"Оккупанты несут значительные потери в боях с подразделениями Сил обороны Украины. Так, в населенном пункте Бурчак обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Тем временем в Харьковской области ВСУ освободили село Циркуны. Именно из этого населенного пункта в 17 км от Харькова постоянно обстреливали город.