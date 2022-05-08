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У Запорізькій області окупанти обстріляли свої позиції з вогнемета "Сонцепек"

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Запоріжжя, Неділя 08 травня 2022 17:44
У Запорізькій області окупанти обстріляли свої позиції з вогнемета "Сонцепек" Фото: система реактивного залпового вогню "Сонцепек" (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські війська в Запорізькій області обстріляли позиції своїх військ. Удар був нанесений важкою вогнеметною системою "Сонцепек".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 97 Піхотного батальйону Збройних сил України.

Повідомляється, що сьогодні, 8 травня, російські окупанти застосували ТОС "Сонцепек" проти своїх позицій і фактично випалили особовий склад, який там знаходиться.

Керівництво батальйону зазначило, що висловлює задоволення такими діями окупантів. "Ми розуміємо, що на травень є традиція готувати шашлики, але у нас є одне зауваження - курити себе на території Росії", - підмітили українські військові.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російської армії в Запорізькій області. За його даними, тільки в населеному пункті Бурчак перебувають понад 100 поранених десантників окупантів.

Відзначити, з початку війни в Україні російські війська втратили вбитими понад 25 тисяч осіб.

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