В Запорожской области оккупанты держат в заложниках 117 граждан. Куда обращаться по обмену

В Запорожской области российские оккупанты на временно захваченных территориях похищают местных жителей. В настоящее время в заложниках у врага остаются 117 украинских граждан.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на заявление Запорожской областной военной администрации в Telegram .

"По состоянию на вечер 17 мая 2022 года в заложниках оккупантов находится 280 человек. Из них 163 освобождены и 117 до сих пор в заложниках", - говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА рассказали, как можно вернуть похищенных рашистами людей.

"Для того чтобы ваши родные или близкие имели возможность попасть в списки на обмен, вам нужно сообщить их данные на горячую линию по телефону 0 800 503 508" - рассказали в пресс-службе администрации.