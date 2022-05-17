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Более трех тысяч мариупольцев удерживают в "фильтрационной тюрьме", - Денисова

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Вторник 17 мая 2022 15:36
Более трех тысяч мариупольцев удерживают в "фильтрационной тюрьме", - Денисова Фото: омбудсмен по правам человека Людмила Денисова (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: РБК-Украина

Российские оккупанты насильно удерживают три тысячи мирных жителей Мариуполя в исправительной колонии в селе Еленовка Донецкой области. Там мариупольцы поддаются "фильтрации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой.

По информации омбудсмена, среди заложников находятся 30 волонтеров, которые доставляли в Мариуполь гуманитарную помощь.

Перед тем, как отправить людей в колонию, захватчики пытают задержанных граждан с применением электрического тока. Фильтрация проходит в течении 30 суток.

"Для "особо неблагонадежных" - активистов, бывших военных, правоохранителей, срок заключение продолжается еще на месяц", - рассказала Денисова.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что “фильтрацию" прошли уже более 37 тысяч украинцев. Сейчас эту процедуру также проходят люди, которые были принудительно депортированы в РФ.

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