Более трех тысяч мариупольцев удерживают в "фильтрационной тюрьме", - Денисова

Российские оккупанты насильно удерживают три тысячи мирных жителей Мариуполя в исправительной колонии в селе Еленовка Донецкой области. Там мариупольцы поддаются "фильтрации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой.

По информации омбудсмена, среди заложников находятся 30 волонтеров, которые доставляли в Мариуполь гуманитарную помощь.

Перед тем, как отправить людей в колонию, захватчики пытают задержанных граждан с применением электрического тока. Фильтрация проходит в течении 30 суток.

"Для "особо неблагонадежных" - активистов, бывших военных, правоохранителей, срок заключение продолжается еще на месяц", - рассказала Денисова.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека.