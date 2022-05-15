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В Херсоне российские боевики берут в заложники и пытают мирных жителей

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Украина, Воскресенье 15 мая 2022 14:47
В Херсоне российские боевики берут в заложники и пытают мирных жителей Фото: В Херсоне российские боевики берут в заложники мирных жителей twitter.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Жители временно оккупированного Херсона, выходя в магазин, ежедневно рискуют попасть в плен оккупантов. Российские военные заходят и в подъезды, выбивают двери и вывозят людей в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Через соцсети местные жители отслеживают передвижения российских патрулей и узнают местоположение вражеских блокпостов на дорогах. Так есть шанс проложить безопасный путь к месту назначения.

В случае попадания на уличную проверку оккупанты осуществляют осмотр тела на наличие татуировок, просматривают содержимое телефона, машины, вещей. Многие не проходит эту процедуру. После этого людей увозят в неизвестном направлении.

С первых дней оккупации в социальных сетях начали массово появляться сообщения с фото и призывами о помощи в поиске пропавших родителей, жен, детей, друзей.

Херсонцы, которые побывали в плену и вырвались на подконтрольную Правительству Украины территорию, рассказывают об издевательствах и насилии, которое применялось к ним во время допросов.

Напоминаем, в Херсоне российским оккупантам решили напомнить, что они здесь временно и город скоро будет освобожден ВСУ. Так, на столбах появились патриотические листовки с красноречивым текстом.

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