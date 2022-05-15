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В Херсонской области российские военые похитили бывшего депутата облсовета

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Каховка, Воскресенье 15 мая 2022 01:29
В Херсонской области российские военые похитили бывшего депутата облсовета Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Херсонской области российские военные похитили бывшего депутата областного совета Виктора Помазнюка. Оккупанты могут удерживать его в Новой Каховке в здании полиции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Каховской городской территориальной общины.

Так, ночью 15 мая стало известно, что Помазнюк был похищен вооруженными солдатами РФ и вывезен прямо со своего дома в эту среду, 11 мая.

Отмечается, что экс-депутат Херсонского облсовета, директор ФГ "Акант" 1966 года рождения, скорее всего, находится в отделении полиции в Новой Каховке.

В Херсонской области российские военые похитили бывшего депутата облсовета

Виктор Помазнюк (фото: официальная Facebook-страница Каховской территориальной общины)

Также в Каховской ТО сообщили, что 12 мая прямо из своего дома вооруженными военными РФ был похищен Александр Остапенко. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

При этом поздно вечером 14 мая российские оккупанты выпустили из плена директора каховской школы Виктора Пендальчука, который был похищен рашистами еще 30 апреля.

Ранее 14 мая стало известно, что российские военные отпустили из плена заместителя председателя Чернобаевского сельсовета Херсонской области Евгения Родионова, который был похищен 2 мая.

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