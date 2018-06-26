В Запорожской области обнаружили наркоплантацию на 4 млн гривен

К совершению преступления причастен житель Днепропетровской области 1991 года рождения

В Запорожской области полицейские обнаружили и уничтожили плантацию наркосодержащих растений на сумму 4 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"25 июня сотрудниками Управления противодействия наркопреступности и Приазовского отделения полиции в Запорожской области в лесополосе Приазовского района обнаружено и уничтожено наркоплантацию с признаками культивации, оснащенную системой орошения", - говорится в сообщении.

Правоохранители, во время осмотра места происшествия, изъяли 1369 кустов наркосодержащих растений, систему орошения, оборудованную пластиковыми трубами, водяным насосом, электрогенератором и сельскохозяйственный инвентарь.

Фото: плантация наркосодержащих растений Как сообщается, изъятое направлено на исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. "Если бы злоумышленник успел собрать и переработать наркорастения на наркотическое средство марихуана, то полученная прибыль составила бы около 4 млн гривен.", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель Днепропетровской области 1991 года рождения, который временно живет в Запорожской области. Охрану территории осуществляли двое местных жителей.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители изъяли наркотики на полмиллиона гривен.