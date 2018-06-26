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У Запорізькій області виявили наркоплантацію на 4 млн гривень

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 17:05
Фото: плантація нарковмісних рослин (npu.gov.ua)
Фото: плантація нарковмісних рослин (npu.gov.ua)

До скоєння злочину причетний житель Дніпропетровської області 1991 року народження

У Запорізькій області поліцейські виявили і знищили плантацію нарковмісних рослин на суму 4 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"25 червня працівниками Управління протидії наркозлочинності та Приазовського відділення поліції в Запорізькій області в лісосмузі Приазовського району виявлено та знищено наркоплантацію з ознаками культивації, оснащену системою зрошування", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці, під час огляду місця події, вилучили 1369 кущів нарковмісних рослин, систему зрошування, обладнану пластиковими трубами, водяним насосом, електрогенератором та сільськогосподарський інвентар.

Фото: плантація нарковмісних рослин
Як повідомляється, вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
 

"Якби зловмисник встиг зібрати та переробити наркорослини на наркотичний засіб марихуана, то отриманий прибуток становив би близько 4 млн гривень.", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний житель Дніпропетровської області 1991 року народження, який тимчасово мешкає у Запорізькій області. Охорону території здійснювали двоє місцевих мешканців.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці вилучили наркотики на півмільйона гривень.

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Теги публікації: Запоріжжя, наркотики, полиция, Запорожская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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