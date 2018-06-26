У Запорізькій області виявили наркоплантацію на 4 млн гривень

До скоєння злочину причетний житель Дніпропетровської області 1991 року народження
У Запорізькій області поліцейські виявили і знищили плантацію нарковмісних рослин на суму 4 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.
"25 червня працівниками Управління протидії наркозлочинності та Приазовського відділення поліції в Запорізькій області в лісосмузі Приазовського району виявлено та знищено наркоплантацію з ознаками культивації, оснащену системою зрошування", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці, під час огляду місця події, вилучили 1369 кущів нарковмісних рослин, систему зрошування, обладнану пластиковими трубами, водяним насосом, електрогенератором та сільськогосподарський інвентар.
"Якби зловмисник встиг зібрати та переробити наркорослини на наркотичний засіб марихуана, то отриманий прибуток становив би близько 4 млн гривень.", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний житель Дніпропетровської області 1991 року народження, який тимчасово мешкає у Запорізькій області. Охорону території здійснювали двоє місцевих мешканців.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці вилучили наркотики на півмільйона гривень.