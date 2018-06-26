Правоохоронці виявили оптову партію метадону у харків'янина

У Києві правоохоронці вилучили наркотики на півмільйона гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Як зазначається, 29-річний мешканець Харкова вербував студентів для розповсюдження на правому березі Києва "метадону" шляхом "закладок", який замовляв поштою і зберігав поза межами дому.

"Під час обшуку працівники Департаменту протидії наркозлочинності виявили оптову партію метадону - 1200 доз наркотику, загальною вартістю близько півмільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисника затримано, йому інкримінують вчинення протиправних дій, передбачених ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

У Києві поліція вилучила наркотики на півмільйона гривень



https://t.co/VkrYgHgWiz pic.twitter.com/33rFhcVF3T — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) June 26, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві затримали банду, яка займалась збутом наркотиків.