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У Києві правоохоронці вилучили наркотики на півмільйона гривень

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 16:36
Фото: вилучене у ході обшуку (npu.gov.ua)
Фото: вилучене у ході обшуку (npu.gov.ua)

Правоохоронці виявили оптову партію метадону у харків'янина

У Києві правоохоронці вилучили наркотики на півмільйона гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Як зазначається, 29-річний мешканець Харкова вербував студентів для розповсюдження на правому березі Києва "метадону" шляхом "закладок", який замовляв поштою і  зберігав поза межами дому. 

"Під час обшуку працівники Департаменту протидії наркозлочинності виявили оптову партію метадону - 1200 доз наркотику, загальною вартістю близько півмільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисника затримано, йому інкримінують вчинення протиправних дій, передбачених ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві затримали банду, яка займалась збутом наркотиків.

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Теги публікації: Київ, наркотики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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