В Запорожской области ночных богослужений на Пасху не будет. Комендантский час в регионе будет действовать с 19:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию .

В ОВА напомнили, что в связи с праздниками 23 и 24 апреля комендантский час в регионе будет действовать с 19:00 до 05:00.

Верующим предложили присоединиться с молитвой к Пасхальным службам дистанционно - через трансляции на телевидении или онлайн.

"Проведение ночных богослужений в Запорожской области не планируется", - говорится в сообщении ОВА.

Напомним, в Луганской области отменили богослужения на Пасху в храмах. В регионе не осталось ни одной целой церкви.

Отметим, в связи с Пасхой в ряде регионов Украины изменили время комендантского часа. В частности, об этом сообщили администрации Николаевской, Харьковской и Львовской областей.

Война России против Украины идет 59-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!