У Запорізькій області нічних богослужінь на Великдень не буде. Комендантська година в регіоні діятиме з 19: 00 до 05: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію .

В ОВА нагадали, що у зв'язку зі святами 23 і 24 квітня комендантська година в регіоні діятиме з 19:00 до 05:00.

Вірянам запропонували приєднатися з молитвою до Великодніх служб дистанційно - через трансляції на телебаченні або онлайн.

"Проведення нічних богослужінь у Запорізькій області не планується", - йдеться в повідомленні ОВА.

Нагадавши, у Луганській області скасували богослужіння на Великдень у храмах. У регіоні не залишилося жодної цілої церкви.

Відзначити, у зв'язку з Великоднем у низці регіонів України змінили час комендантської години. Зокрема, про це повідомили адміністрації Миколаївської, Харківської та Львівської областей.

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