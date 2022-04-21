В Запорожской области нацгвардейцы сбили российский вертолет Ка-52

Бойцы Нацгвардии уничтожили российский вертолет К-52. Отмечается, что защитники ликвидировали вражеский "Аллигатор" в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

Так, 21 апреля, подразделение противовоздушной обороны Нацгвардии уничтожило российский вертолет.

Сообщается, что это одна из самых новых единиц российской боевой авиации, что есть на вооружении у оккупантов.

"Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбы и другим оружием", - говорится в сообщении.