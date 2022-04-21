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ВСУ сбили российский истребитель вблизи Изюма

Новина українською →
Харьковская область , Четверг 21 апреля 2022 15:42
ВСУ сбили российский истребитель вблизи Изюма Российский истребитель Су-34 (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В четверг 21 апреля в Изюмском районе Вооруженные Силы Украины сбили самолет российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Сообщается, что украинские защитники уничтожили еще один вражеский самолет Су-34.

"Российский истребитель ликвидировали на Изюмщине, где сейчас идут бои с оккупантами. Спасибо Вооруженным Силам Украины!",- говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области нашли склад с боеприпасами оккупантов и передали ВСУ.

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