ВСУ сбили российский истребитель вблизи Изюма
В четверг 21 апреля в Изюмском районе Вооруженные Силы Украины сбили самолет российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Сообщается, что украинские защитники уничтожили еще один вражеский самолет Су-34.
"Российский истребитель ликвидировали на Изюмщине, где сейчас идут бои с оккупантами. Спасибо Вооруженным Силам Украины!",- говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области нашли склад с боеприпасами оккупантов и передали ВСУ.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 57-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!