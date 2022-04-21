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В Донецкой области украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 16:18
В Донецкой области украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Фото: в Донецкой области украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик (su-25-vvs-rossii goodfon ru)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники продолжают уничтожать технику оккупантов. На этот же раз сбили штурмовик врага СУ-25 выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

"В Донецкой области Сичеславские десантники выстрелом из ПЗРК "Стингер" уничтожили вражеский самолет Су-25, так называемый бессмертный "Грач", - пишет пресс-служба бригады.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки, 20 апреля, наши военные уничтожили четыре воздушные цели российских оккупантов.

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