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В Запорожской области нацгвардейцы сбили российский вертолет Ка-52

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Запорожская область, Четверг 21 апреля 2022 17:03
В Запорожской области нацгвардейцы сбили российский вертолет Ка-52 Нацгвардейцы сбили российский вертолет (wikipedia-org)
Автор: Татьяна Самарук

Бойцы Нацгвардии уничтожили российский вертолет К-52. Отмечается, что защитники ликвидировали вражеский "Аллигатор" в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

Так, 21 апреля, подразделение противовоздушной обороны Нацгвардии уничтожило российский вертолет.

Сообщается, что это одна из самых новых единиц российской боевой авиации, что есть на вооружении у оккупантов.

"Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбы и другим оружием", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик.

Также мы писали, что ВСУ сбили российский истребитель вблизи изюма.

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