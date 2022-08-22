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В Запорожской области и Луцке также отменяются все массовые мероприятия ко Дню Независимости

Новина українською →
Понедельник 22 августа 2022 17:20
В Запорожской области и Луцке также отменяются все массовые мероприятия ко Дню Независимости Фото: в Запорожской области и Луцке также отменяются все массовые мероприятия ко Дню Независимости (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Торжественные массовые мероприятия по случаю Дня Независимости Украины и Дня Государственного флага отменяются в Запорожской области и Луцке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха и мэра Луцка Игоря Полищука.

Старух сообщил о запрете на проведение массовых мероприятий в течение 23-25 августа.

"Враг жесток и коварен. Поэтому в этом году мы должны отказаться от массовых мероприятий для сохранения своей жизни и здоровья", - написал он.

Глава ОВА призвал граждан выполнять меры безопасности и не пренебрегать сигналом тревоги.

Полищук также обратился к жителям общины с просьбой избегать паники и спускаться в укрытие во время тревоги.

"В связи с ситуацией в сфере безопасности массовые торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости Украины в нашей общине отменяются", - написал он.

Напомним, о запрете массовых мероприятий уже сообщили в ряде регионов, в частности, в Киеве, Днепропетровской, Черниговской и Донецкой областях.

Отметим, что украинцев предупреждали о возможных ракетных ударах РФ по городам на День Независимости.

Полиция призвала украинцев не скапливаться и избегать людных мест.

Кроме того, РБК-Украина писало, как в украинских городах готовятся ко Дню Независимости.

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Луцк Запорожская область День независимости Украины
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