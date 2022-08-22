В Запорожской области и Луцке также отменяются все массовые мероприятия ко Дню Независимости

Торжественные массовые мероприятия по случаю Дня Независимости Украины и Дня Государственного флага отменяются в Запорожской области и Луцке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха и мэра Луцка Игоря Полищука .

Старух сообщил о запрете на проведение массовых мероприятий в течение 23-25 августа.

"Враг жесток и коварен. Поэтому в этом году мы должны отказаться от массовых мероприятий для сохранения своей жизни и здоровья", - написал он.

Глава ОВА призвал граждан выполнять меры безопасности и не пренебрегать сигналом тревоги.

Полищук также обратился к жителям общины с просьбой избегать паники и спускаться в укрытие во время тревоги.

"В связи с ситуацией в сфере безопасности массовые торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости Украины в нашей общине отменяются", - написал он.