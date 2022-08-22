ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Запорізькій області і Луцьку також скасовуються усі масові заходи до Дня Незалежності

Новость на русском →
Понеділок 22 серпня 2022 17:20
В Запорізькій області і Луцьку також скасовуються усі масові заходи до Дня Незалежності Фото: в Запорізькій області і Луцьку також скасовуються усі масові заходи до Дня Незалежності (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Урочисті масові заходи з нагоди відзначення Дня Незалежності України та Дня державного прапора скасовуються у Запорізькій області і Луцьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха і мера Луцька Ігоря Поліщука.

Старух повідомив про заборону на проведення масових заходів протягом 23-25 серпня.

"Ворог жорстокий та підступний. Тому в цьому році ми повинні відмовитися від масових заходів задля збереження свого життя і здоров‘я", - написав він.

Голова ОВА закликав громадян виконувати заходи безпеки і не нехтувати сигналом тривоги.

Поліщук також звернувся до жителів громади з проханням уникати паніки і спукатися в укриття під час тривоги.

"У зв'язку з безпековою ситуацією масові урочисті заходи з нагоди відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України в нашій громаді скасовуються", - написав він.

Нагадаємо, про заборону масових заходів вже повідомили у низці регіонів, зокрема, у Києві, Дніпропетровській, Чернігівській та Донецькій областях.

Зазначимо, що українців попереджали про можливі ракетні удари РФ по містах на День Незалежності.

Поліція закликала українців не скупчуватися та уникати людних місць.

Окрім того, РБК-Україна писало, як в українських містах готуються до Дня Незалежності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луцьк Запорожская область День незалежності України
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії