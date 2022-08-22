В Запорізькій області і Луцьку також скасовуються усі масові заходи до Дня Незалежності
Урочисті масові заходи з нагоди відзначення Дня Незалежності України та Дня державного прапора скасовуються у Запорізькій області і Луцьку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха і мера Луцька Ігоря Поліщука.
Старух повідомив про заборону на проведення масових заходів протягом 23-25 серпня.
"Ворог жорстокий та підступний. Тому в цьому році ми повинні відмовитися від масових заходів задля збереження свого життя і здоров‘я", - написав він.
Голова ОВА закликав громадян виконувати заходи безпеки і не нехтувати сигналом тривоги.
Поліщук також звернувся до жителів громади з проханням уникати паніки і спукатися в укриття під час тривоги.
"У зв'язку з безпековою ситуацією масові урочисті заходи з нагоди відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України в нашій громаді скасовуються", - написав він.
Нагадаємо, про заборону масових заходів вже повідомили у низці регіонів, зокрема, у Києві, Дніпропетровській, Чернігівській та Донецькій областях.
Зазначимо, що українців попереджали про можливі ракетні удари РФ по містах на День Незалежності.
Поліція закликала українців не скупчуватися та уникати людних місць.
Окрім того, РБК-Україна писало, як в українських містах готуються до Дня Незалежності.
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