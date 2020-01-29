В Запорожской области от гриппа умерла женщина

Иллюстративное фото (УНИАН)

Медики диагностировали у нее грипп и двустороннюю пневмонию

В Запорожской области в результате осложнений гриппа умерла женщина. Об этом говорится в сообщении Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Сообщается, что умерла женщина в возрасте 51 года, которая обратилась за медицинской помощью на восьмой день заболевания. Была госпитализирована в областную инфекционную клиническую больницу в тяжелом состоянии, умерла несмотря на активные реанимационные мероприятия.

Также сообщается, что она не была привита от гриппа. Медики поставили диагноз грипп с двусторонней полисегментарной пневмонией.

Отметим, это уже второй летальный случай от гриппа в Запорожской области с начала этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской областной больнице от осложнений гриппа умер 50-летний мужчина. За болевший в течение двух недель находился в отделении интенсивной терапии и анестезиологии.

Ранее также стало известно, что в Киеве за неделю резко выросли темпы заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В частности, в больницы были госпитализированы 186 человек, из них 150 детей.