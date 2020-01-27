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В Ровенской области от гриппа умер мужчина

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 14:40
В Ровенской области от гриппа умер мужчина
Иллюстративное фото (УНИАН)

Мужчина умер от осложнений, вызванных гриппом

В Ровенской областной больнице от осложнений гриппа умер 50-летний мужчина. Об этом говорится в сообщении Ровенского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Сообщается, что от осложнений гриппа умер мужчина, который с 13 января находился в отделении интенсивной терапии и анестезиологии.

Также сообщается, что за минувшую неделю в области на 48% выросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Всего заболели 7819 человек, из них 5505 (70,4%) детей. Госпитализированы 259 больных, из них 176 детей. На сегодня в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии находятся 4 больных в тяжелом состоянии, в том числе 1 ребенок.

Превышение эпидемического порога зарегистрировано в Радивиловском (на 77%), Заречненском (на 30%), Костопольском (на 16%) районах, Остроге (на 48%) и Вараше (на 19%).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксирован первый в эпидемическом сезоне случай заболевания коронавирусом. В то же время медики уточняют, что это не новый китайский коронавирус, число жертв которого в мире почти достигло сотни человек.

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