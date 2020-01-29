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У Запорізькій області від грипу померла жінка

Новини » Надзвичайні події     29.01.2020 - 11:26
У Запорізькій області від грипу померла жінка
Ілюстративне фото (УНІАН)

Медики діагностували у неї грип та двосторонню пневмонію

У Запорізькій області в результаті ускладнень грипу померла жінка. Про це йдеться в повідомленні Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України.

Повідомляється, що померла жінка у віці 51 року, яка звернулася за медичною допомогою на восьмий день захворювання. Була госпіталізована в обласну інфекційну клінічну лікарню у важкому стані, померла попри активні реанімаційні заходи.

Також повідомляється, що вона не була щеплена від грипу. Медики поставили діагноз грип з двосторонньою полісегментарною пневмонією.

Зазначимо, це вже другий летальний випадок від грипу у Запорізькій області з початку цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Рівненській обласній лікарні від ускладнень грипу помер 50-річний чоловік. Хворий протягом двох тижнів перебував у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології.

Раніше також стало відомо, що в Києві за тиждень різко зросли темпи захворюваності на грип і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ). Зокрема, в лікарні були госпіталізовані 186 осіб, з них 150 дітей.

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