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В Киеве резко выросли темпы заболеваемости гриппом и ОРВИ

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 14:23
В Киеве резко выросли темпы заболеваемости гриппом и ОРВИ
Иллюстративное фото (УНИАН)

За неделю темпы заболеваемости выросли почти на 20%

В Киеве за неделю резко выросли темпы заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом говорится в сообщении Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины в Facebook.

Сообщается, что за четвертую неделю 2020 года зарегистрировали 10920 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю - 9176). Отмечается рост заболеваемости на 19,0%. Также сообщается, что рост произошел за счет как детского так и взрослого населения:

  • заболели 6733 детей против 5349 за 3 неделю - рост на 25,9%;
  • заболели 4187 взрослых против 3827 - рост на 9,4%.

В структуре заболеваемости дети составляют - 61,7%, на предыдущей неделе - 58,3%. Заболеваемость среди школьников выросла на 35,6%, зарегистрировано 2869 случаев, что составляет 42,6% от общего количества заболевших детей.

В больницы были госпитализированы 186 человек, из них 150 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердянске Запорожской области до конца января на карантин закрыты все школы и детские сады.

До этого также сообщалось, что в Днепре от осложнений в результате заболевания гриппом умер двухлетний ребенок.

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