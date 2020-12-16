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В Запорожской области в ДТП погиб ребенок, еще трое человек пострадали

Среда 16 декабря 2020 11:20
В Запорожской области в ДТП погиб ребенок, еще трое человек пострадали
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб пятилетний ребенок. Еще четыре человека с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 23-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2108" на автодороге "Каменка-Днепровская - Большая Белозерка - Веселое" вблизи села Заветного выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2109". В салоне первого авто находилась 28-летняя пассажирка, а в другом - 29-летний водитель, 26-летняя женщина и пятилетняя девочка.

В результате ДТП ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице.

В Запорожской области в ДТП погиб ребенок, еще трое человек пострадалиФото: ДТП в Запорожской области (zp.npu.gov.ua)

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, в Краматорске (Донецкая область) в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек. Среди пострадавших есть дети.

Кроме того, в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием эвакуатора и грузовика. Тогда погибли два человека.

Также сообщалось, что во Львовской области в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки погибли три человека.

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