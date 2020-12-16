У Запорізькій області в ДТП загинула дитина, ще троє людей постраждали

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

У Запорізькій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинула п'ятирічна дитина. Ще чотирьох людей з травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, 23-річний водій автомобіля "ВАЗ 2108" на автодорозі "Кам’янка-Дніпровська - Велика Білозерка - Веселе" поблизу села Заповітного виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем "ВАЗ-2109". В салоні першого авто знаходилась 28-річна пасажирка, а в іншому - 29-річний водій, 26-річна жінка та п'ятирічна дівчинка.

В результаті ДТП дитина отримала травми, від яких померла в лікарні.

Фото: ДТП у Запорізькій області (zp.npu.gov.ua)

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, у Краматорську (Донецька область) в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали шестеро людей. Серед постраждалих є діти.

Крім того, у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю евакуатора і вантажівки. Тоді загинули дві людини.

Також повідомлялося, що у Львівській області в ДТП за участю мікроавтобуса та легковика загинули три людини.