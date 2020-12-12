В Винницкой области в ДТП между грузовиком и эвакуатором погибли два человека

Фото: знак ДТП (РБК-Украина)

В Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием эвакуатора и грузовика. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Авария произошла 12 декабря около 4:30 вблизи поселка Вороновица, где столкнулись лафет "Мерседес" и грузовик DAF.

"По предварительной информации следствия, 28-летний водитель лафета, который на прицепе перевозил два автомобиля, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель эвакуатора и его 58-летний пассажир от полученных повреждений погибли на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Водитель грузовика не пострадал. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

По данному факту полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, днями в Хмельницкой области легковой автомобиль слетел в кювет и перевернулся, в результате ДТП погибли три человека.

Также сообщалось, что во Львовской области в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки погибли три человека.