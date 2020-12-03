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Во Львовской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

Львовская область, Четверг 03 декабря 2020 11:13
Во Львовской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 3 декабря, во Львовской области столкнулись микроавтобус и автомобиль Audi. В результате происшествия погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 06:00 на автодороге "Львов-Луцк" неподалёку от села Сабановка Радеховского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi, 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter, которым управлял житель Ровенской области в возрасте 35 лет.

"В результате столкновения водитель легкового авто погиб на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ровенской области, получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице", - говорится в сообщении.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 30 ноября, в Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погибли пять человек.

Кроме того, в Житомирской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, пострадали четыре человека, среди них дети.

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