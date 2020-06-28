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В Запорожской области автомобиль слетел в кювет, есть жертва и пострадавшие

Новости » Происшествия     28.06.2020 - 21:26
В Запорожской области автомобиль слетел в кювет, есть жертва и пострадавшие
Фото: авария (РБК-Украина)

Автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево

В Запорожской области иномарка слетела в кювет на автодороге Запорожье-Мариуполь. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

После съезда в кювет автомобиль Hyundai врезался в дерево. Спасателям пришлось деблокировать 51-летнюю женщину из искореженного автомобиля.

Также пострадали 31-летний мужчина, 2-летний мальчик и 4-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали.

Еще одна пассажирка автомобиля - 30-летняя женщина, в результате аварии погибла. Водителю медицинская помощь не понадобилась.

Напомним, в Харьковской области произошло ДТП при участии военной техники.

Также РБК-Украина писало о столкновении микроавтобуса с грузовиком, в результате которого погибли два человека.

Кроме того, в результате ДТП с правоохранителем в Луганской области пострадали 9 человек.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДТПЗапорожская область
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