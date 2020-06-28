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У Запорізькій області автомобіль злетів у кювет, є жертва та постраждалі

Новини » Надзвичайні події     28.06.2020 - 21:26
У Запорізькій області автомобіль злетів у кювет, є жертва та постраждалі
Фото: аварія (РБК-Україна)

Автомобіль злетів у кювет та врізався у дерево

У Запорізькій області іномарка злетіла в кювет на автодорозі Запоріжжя-Маріуполь. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали чотири людини.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Після з'їзду в кювет автомобіль Hyundai врізався в дерево. Рятувальникам довелося деблокувати 51-річну жінку з понівеченого автомобіля.

Також постраждали 31-річний чоловік, 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка. Всіх постраждалих госпіталізували.

Ще одна пасажирка автівки - 30-річна жінка, внаслідок аварії загинула. Водію медична допомога не знадобилася.

Нагадаємо, у Харківській області сталася ДТП за участі військової техніки.

Також РБК-Україна писало про зіткнення мікроавтобусу з вантажівкою, в результаті якого загинули дві людини.

Крім того, в результаті ДТП з правоохоронцем в Луганській області постраждали 9 людей.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДТПЗапорожская область
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