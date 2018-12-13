Запорожский комбинат забрали у компании Фирташа

Фото: ЗТМК (zn.ua)

Апелляционный хозяйственный суд подтвердил расторжение договора между ЗТМК и фирмой Фирташа

Центральный апелляционный хозяйственный суд вернул в собственность государства "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) в иске о расторжении договора между комбинатом и компанией бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Facebook, передает РБК-Украина.

В частности, речь идет о расторжении соглашения по созданию совместного предприятия с оффшорной компанией Фирташа "Толексис Трейдинг Лимитед", зарегистрированной на Кипре. Создание совместного предприятия позволило Фирташу фактически получить комбинат в собственность. Решением суда государству возвращается целостный имущественный комплекс комбината.

"Следовательно, согласно положениям Хозяйственного процессуального кодекса Украины, после принятия такое решение апелляционного суда вступает в законную силу", - подчеркнули в САП.

Добавим, комбинат заключил соглашение с компанией "Толексис Трейдинг Лимитед" в 2013 году по результатам проведенного конкурса Фондом госимущества Украины якобы для привлечения инвестиций на внедрение современных технологий на комбинате. Тогда же было образовано ООО "ЗТМК".

В ООО компания Фирташа обязалась вложить 110 млн долларов. И хотя доля государства в новом предприятии составляет 51 % (контрольный пакет), фактически ООО было передано в управление приближенному к инвестору менеджменту. Этот менеджмент большинство из привлеченных инвестиций растратил на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

"В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено лишь 20 млн гривен", - добавили в САП.

В 2016 году САП подала иск в Хозяйственный суд Киева с требованием разорвать договор об учреждении ООО "ЗТМК", как такой, что противоречил интересам государства. Теперь прокуратура ожидает полного текста решения суда, после чего станет возможным расторгнуть договор с компанией Фирташа и начать возвращение комбината в держласність.

"Параллельно, 14.11.2016 года в суд направлено обвинительный акт в отношении директора этого предприятия, которым осуществлено растрату указанных инвестиций в сумме 492 млн гривен. Судебное разбирательство уголовного дела продолжается", - резюмировали в САП.

Напомним, 8 декабря 2017 года Заводской районный суд Запорожья заявил, что переходит к рассмотрению дела по существу в отношении директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака.