Запорізький комбінат забрали у компанії Фірташа

Фото: ЗТМК (zn.ua)

Апеляційний господарський суд підтвердив розірвання угоди між ЗТМК та фірмою Фірташа

Центральний апеляційний господарський суд повернув у власність держави "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) у позові про розірвання договору між комбінатом та компанією бізнесмена Дмитра Фірташа. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у Facebook, передає РБК-Україна.

Зокрема, йдеться про розірвання угоди щодо створення спільного підприємства із офшорною компанією Фірташа "Толексіс Трейдінг Лімітед", зареєстрованою на Кіпрі. Створення спільного підприємства дозволило Фірташу фактично отримати комбінат у власність. Рішенням суду державі повертається цілісний майновий комплекс комбінату.

"Отже, згідно з положеннями Господарського процесуального кодексу України, після ухвалення таке рішення апеляційного суду набирає законної сили", - підкреслили у САП.

Додамо, комбінат уклав угоду із компанією "Толексіс Трейдінг Лімітед" у 2013 році за результатами проведеного конкурсу Фондом держмайна України нібито для залучення інвестицій на впровадження сучасних технологій на комбінаті. Тоді ж було утворено ТОВ "ЗТМК".

У ТОВ компанія Фірташа зобов'язалась вкласти 110 млн доларів. І хоча частка держави в новоствореному підприємстві складає 51 % (контрольний пакет), фактично ТОВ було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту. Цей менеджмент більшість із залучених інвестицій розтратив на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.

"У подальшому ці кошти виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн гривень", - додали в САП.

У 2016 році САП подала позов до Господарського суду Києва з вимогою розірвати договір про заснування ТОВ "ЗТМК", як такий, що суперечив інтересам держави. Тепер прокуратура очікує повного тексту рішення суду, після чого стане можливим розірвати договір з компанією Фірташа та почати повернення комбінату у держласність.

"Паралельно, 14.11.2016 року до суду направлено обвинувальний акт стосовно директора цього підприємства, яким здійснено розтрату зазначених інвестицій у сумі 492 млн гривень. Судовий розгляд кримінальної справи триває", - резюмували в САП.

Нагадаємо, 8 грудня 2017 року Заводський районний суд Запоріжжя заявив, що переходить до розгляду справи по суті щодо директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимира Сівака.