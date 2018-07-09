Суд повернув майно Запорізького титано-магнієвого комбінату державі

Слідство встановило, що менеджмент Фірташа розтратив інвестиції на погашення боргів

Господарський суд Запорізької області повернув майно ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) державі. Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Повідомляється, що рішенням суду розірвано договір про заснування ЗТМК, який уклали Фонд державного майна України і компанія "Толексис Трейдінг Лімітед".

За даними слідства, у 2013 році на виконання постанови уряду з переможцем конкурсу - офшорною компанією TOLEXIS TRADING LIMITED (Кіпр), яка входить до групи компаній Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, - з метою нібито залучення інвестицій на впровадження прогресивних технологій та створення високорентабельного виробництва був укладений договір про заснування ТОВ "ЗТМК"

Згідно з досягнутими домовленостями, ФДМ у статутний капітал суб'єкта передав цілісний майновий комплекс комбінату, який раніше перебував в управлінні Державного підприємства "ЗТМК".

Компанія TOLEXIS TRADING LIMITED внесла внесок у сумі 110 млн доларів, який мав цільове призначення - фінансування модернізації виробництва протягом 2013 - I квартал 2015. Незважаючи на те, що частка держави в ТОВ "ЗТМК" становить 51% (контрольний пакет), фактично підприємство було передане в управління наближеного до інвестора менеджменту. Більшість із залучених інвестицій були витрачені на погашення раніше створених боргів ЗТМК за енергоносії перед кредиторами, пов'язаними з DF Group.

У подальшому ці кошти були виведені з України на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва фактично було спрямовано лише 20 млн гривень.

Відзначимо, 14 листопада 2016 до суду передали обвинувальний висновок стосовно директора даного підприємства, який розтратив 492 млн гривень. Зараз йде розгляд обвинувального акта по суті.

Фото: скріншот повідомлення САП

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ підозрює банк "Надра" в причетності до розтрати 400 млн гривень на завод Фірташа.