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Запорожский депутат скрыл от декларирования более 3 млн долларов

НовостиОбщество    30.05.2018 - 16:54
Фото: Михаил Прасол (facebook.com)
Фото: Михаил Прасол (facebook.com)

НАПК обвиняет депутата Запорожского городского совета

Депутат Запорожского городского совета Михаил Прасол скрыл от декларирования более 3 млн долл. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

"К Нацполиции направлен обоснованный вывод по результатам осуществления полной проверки декларации депутата Запорожского городского совета Прасола Михаила Викторовича. Михаил Прасол не указал в декларации за 2016 год финансовые обязательства перед банком в сумме 3462 173,51 долларов США", - говорится в сообщении.

 

До Нацполіції направлений обґрунтований висновок за результатами здійснення повної перевірки декларації депутата...

Опубліковано Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК 29 травня 2018 р.

Напомним, Печерский районный суд г. Киева в 8:15 пятницы, 8 июня, рассмотрит административный протокол относительно омбудсмена Людмилы Денисовой, которая, по мнению НАПК, не урегулировали конфликт интересов при рассмотрении и голосовании за ее назначение на эту должность.

Напомним, как сообщалось ранее, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело анализ отчетов 93 политических партий об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за первый квартал 2018 года и подготовило заключение о результатах такого анализа.

НАПК утвердило 93 вывода анализа отчетов политических партий за первый квартал Суд закрыл дело НАПК против главы Госкино Ильенко
Теги публикации: депутаты, НАПК  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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