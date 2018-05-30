Запорожский депутат скрыл от декларирования более 3 млн долларов

НАПК обвиняет депутата Запорожского городского совета

Депутат Запорожского городского совета Михаил Прасол скрыл от декларирования более 3 млн долл. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

"К Нацполиции направлен обоснованный вывод по результатам осуществления полной проверки декларации депутата Запорожского городского совета Прасола Михаила Викторовича. Михаил Прасол не указал в декларации за 2016 год финансовые обязательства перед банком в сумме 3462 173,51 долларов США", - говорится в сообщении.

Напомним, Печерский районный суд г. Киева в 8:15 пятницы, 8 июня, рассмотрит административный протокол относительно омбудсмена Людмилы Денисовой, которая, по мнению НАПК, не урегулировали конфликт интересов при рассмотрении и голосовании за ее назначение на эту должность.

Напомним, как сообщалось ранее, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело анализ отчетов 93 политических партий об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за первый квартал 2018 года и подготовило заключение о результатах такого анализа.