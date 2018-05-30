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Запорізький депутат приховав від декларування понад 3 млн доларів

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 16:54
Фото: Михайло Прасол (facebook.com)
Фото: Михайло Прасол (facebook.com)

НАЗК звинувачує депутата Запорізької міської ради

Депутат Запорізької міської ради Михайло Прасол приховав від декларування понад 3 млн дол. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"До Нацполіциї спрямований обґрунтований висновок за результатами здійснення повної перевірки декларації депутата Запорізької міської ради Прасола Михайла Вікторовича. Михайло Прасол не вказав у декларації за 2016 рік фінансові зобов'язання перед банком у сумі 3462 173,51 доларів США", - йдеться в повідомленні.

 

До Нацполіції напрямків обґрунтований висновок за результатами здійснення повної перевірки декларації депутата...

Опубліковано Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва до 8:15 п'ятниці, 8 червня, розгляне адміністративний протокол щодо омбудсмена Людмили Денисової, яка, на думку НАЗК, не врегулювали конфлікт інтересів при розгляді і голосуванні за призначення на цю посаду.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Національне агентство з питань запобігання корупції провело аналіз звітів 93 політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за перший квартал 2018 року і підготувало висновок про результати такого аналізу.

НАЗК затвердив 93 виведення аналізу звітів політичних партій за перший квартал Суд закрив справу НАЗК проти голови Держкіно Іллєнка
Теги публікації: депутаты, НАПК  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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