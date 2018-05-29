НАПК утвердило 93 вывода анализа отчетов политических партий за первый квартал

Анализ касался партий, которые не получают государственного финансирования

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело анализ отчетов 93 политических партий об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за первый квартал 2018 года и подготовило заключение о результатах такого анализа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решение об утверждении заключений о результатах анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера было принято во вторник, 29 мая, на заседании НАПК.

"Выводы подготовлены Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции по результатам анализа отчетов политических партий, которые не были субъектами избирательного процесса, не получают государственного финансирования и не осуществляли финансирования собственной уставной деятельности в отчетном периоде. Выводы будут обнародованы на официальном веб-сайте Национального агентства в течение пяти дней со дня принятия решения", - говорится в сообщении ведомства.

Всего Национальное агентство получило 269 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за первый квартал 2018 года.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций двух народных депутатов Украины - Евгения Геллера и Вадима Новинского.