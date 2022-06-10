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Запорізька область вводить затяжну комендантську годину в окупованих районах

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Запорізька область, П'ятниця 10 червня 2022 16:51
Запорізька область вводить затяжну комендантську годину в окупованих районах Фото: українська влада ввела затяжну комендантську годину в окупації (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

У чотирьох окупованих районах Запорізької області на найближчі вихідні запроваджується затяжна комендантська година.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що з урахуванням активних бойових дій і загрози для безпеки людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці вводиться кмендантська година з 22:00 11 червня до 05:00 13 червня 2022 року.

Така комендантська година вводиться на території наступних районів Запорізької області:

  • Василівського
  • Бердянського
  • Мелітопольського
  • Пологівського

Зазначимо, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спецперепусток.

"Захист Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень", - додали в ОВВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чернігівська область скоротила час комендантської години, який тепер триває з 23:00 до 04:00.

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Запорожская область Комендантська година
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