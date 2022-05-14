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Запорожская область приостановила сотрудничество с Беларусью

Фото: Запорожская область приостановила связи с Беларусью (zoda.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Запорожская область приостанавливает сотрудничество с Беларусью из-за ее поддержки России в войне против Украины. Речь идет о прекращении торговых, экономических и культурных связях с несколькими белорусскими регионами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что поручение подготовить документы о приостановке сотрудничества с Беларусью дал глава Запорожской ОВА Александр Старух. Указано, что будут приостановлены связи в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

Запорожская ОВА прекращает действие соглашений 2018 года, заключенных в Гомеле с Могилевским, Минским, Гомельским, Гродненским и Брестским областными исполнительными комитетами Беларуси.

Кроме того, разрывается соглашение от 1993 года об экономическом сотрудничестве между Запорожской областью и белорусскими регионами.

Напомним, в начале российского вторжения в Украину существовали риски выступления Беларуси на стороне Москвы. Кроме того, с белорусской территории по украинским городам армия РФ наносила ракетные и авиационные удары.

Отметим, после провала российского блицкрига в Украине белорусские власти начали менять свою позицию. Как сообщил в комментарии РБК-Украина военный эксперт Олег Жданов, на сегодняшний день вероятность вступления Беларуси в войну на стороне России очень низкая.

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