Вероятность того, что Беларусь нападет на Украину, очень низкая, - эксперт

"Вероятность того, что Беларусь вступит в войну России против Украины очень низкая. Есть ряд факторов, которые показывают: если Лукашенко вмешается в эту войну, то он может не только оказаться на скамье подсудимых, а и потерять власть. Причем очень быстро. Даже несмотря на присутствие российских войск на территории Беларуси".

"Дело в настроениях. В Беларуси активно отслеживают социологию среди военных – более 50% выступают против войны с Украиной. Они не понимают, за что они здесь будут воевать. У нас нет территориальных претензий. Мы не угрожаем Беларуси нападением.

Также нужно помнить, что южно-западная часть Беларуси – это этнические украинцы, большинство местного населения там разговаривают на украинском языке. Они очень лояльно к нам относятся. Тогда как северо-западная часть страны католическая и они вообще не пойдут воевать. Они больше тяготеют к Европе, к Польше.

Поэтому Лукашенко может получить колоссальные протесты беларусов и саботаж на уровне вооруженных сил. Он это понимает. И это один из факторов, почему он пытается "пропетлять" от этой войны. В Беларуси 15 марта вступает в силу новая конституция. Потом Лукашенко скажет, что нужно формировать народное собрание и так далее. И хотя минобороны Беларуси перебросило 5 батальонно-тактических групп к границе, но они утверждают, что это ротация.

И, к тому же, надеюсь, сам Лукашенко понимает, что его армия гораздо слабее нашей. Общая численность вооруженных сил Беларуси составляет примерно 60 тысяч человек. Военнослужащих из них – около 45 тысяч. Но боеспособного состава еще меньше. Они могут выставить не более 10 батальонно-тактических групп, это примерно 10-12 тысяч человек.

Более того, их армия никогда нигде не воевала. И если они вступят в эту войну, то понесут потери и вернуться битые обратно в Беларусь. Это просто приведет к взрывам внутри страны.

Что касается возможности нападения на Одессу со стороны Приднестровья. Пока та группировка российских войск, которая прорывается через Вознесенск, не дойдет до Одессы, группировка в Приднестровье будет сидеть тихо как мыши. Потому что у нас достаточно войск и наша артиллерия может достать вглубь на всю территорию Приднестровья.

Сейчас там есть не более 3 тысячи военнослужащих РФ. Среди них боевых подразделений – один танковый батальон, два мотострелковых и один артиллерийский дивизион. Остальные – это подразделения обеспечения. Поэтому у них там очень ничтожные силы. Они разве что могут только объединиться с сухопутными группировками.

И кстати, если бы россияне сумели прорваться под Вознесенском, тогда была бы и высадка десанта в Одессе. А они не могут это сделать, потому что окружать Одессу с одной стороны – это бессмыслица. Одесса отобьется.

Кроме того, я сомневаюсь, что россиянам удастся провести какую-либо принудительную мобилизацию в Приднестровье, как это было в оккупационных ОРДЛО. Там получилось просто пушечное мясо. Они там идут, как 1941 году, на пулеметы, потому что сзади их гонят заградотряды россиян. Приднестровье пока должно быть для нас зоной бдительного внимания".

Олег Жданов, для РБК-Украина