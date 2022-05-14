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Запорізька область призупинила співпрацю з Білоруссю

Фото: Запорізька область призупинила зв'язки з Білоруссю (zoda.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Запорізька область призупиняє співпрацю з Білоруссю через її підтримку Росії у війні проти України. Йдеться про припинення торгових, економічних і культурних зв'язків з кількома білоруськими регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Запорізької обласної Військової адміністрації.

Відзначається, що доручення підготувати документи про припинення співпраці з Білоруссю дав глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Зазначено, що будуть припинені зв'язки в торговельно-економічній, науково-технічній та культурній сферах.

Запорізька ОВА припиняє дію угод 2018 року, укладених у Гомелі з Могилівським, Мінським, Гомельським, гродненським та Брестським обласними виконавчими комітетами Білорусі.

Крім того, розривається угода від 1993 року про економічне співробітництво між Запорізькою областю і білоруськими регіонами.

Нагадаємо, на початку російського вторгнення в Україну існували ризики виступу Білорусі на боці Москви. Крім того, з білоруської території по українських містах армія РФ завдавала ракетних і авіаційних ударів.

Зазначимо, після провалу російського бліцкригу в Україні білоруська влада почала змінювати свою позицію. Як повідомив у коментарі РБК-Україна військовий експерт Олег Жданов, на сьогодні імовірність вступу Білорусі у війну на боці Росії дуже низька.

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