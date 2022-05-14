Запорізька область призупинила співпрацю з Білоруссю

Запорізька область призупиняє співпрацю з Білоруссю через її підтримку Росії у війні проти України. Йдеться про припинення торгових, економічних і культурних зв'язків з кількома білоруськими регіонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Запорізької обласної Військової адміністрації.
Відзначається, що доручення підготувати документи про припинення співпраці з Білоруссю дав глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Зазначено, що будуть припинені зв'язки в торговельно-економічній, науково-технічній та культурній сферах.
Запорізька ОВА припиняє дію угод 2018 року, укладених у Гомелі з Могилівським, Мінським, Гомельським, гродненським та Брестським обласними виконавчими комітетами Білорусі.
Крім того, розривається угода від 1993 року про економічне співробітництво між Запорізькою областю і білоруськими регіонами.
Нагадаємо, на початку російського вторгнення в Україну існували ризики виступу Білорусі на боці Москви. Крім того, з білоруської території по українських містах армія РФ завдавала ракетних і авіаційних ударів.
Зазначимо, після провалу російського бліцкригу в Україні білоруська влада почала змінювати свою позицію. Як повідомив у коментарі РБК-Україна військовий експерт Олег Жданов, на сьогодні імовірність вступу Білорусі у війну на боці Росії дуже низька.
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