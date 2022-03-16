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В Запорожье на ж/д вокзале произошел взрыв

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Запорожье, Среда 16 марта 2022 07:54
В Запорожье на ж/д вокзале произошел взрыв Фото: ж/д вокзал Запорожье-2 (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

В Запорожье на железнодорожном вокзале Запорожье-2 прогремел взрыв. При этом, что именно там произошло пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря городского совета Запорожья Анатолия Куртева.

"Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале Запорожья-2, пока не известен", - отметил Куртев.

Он также добавил, что на месте инцидента работают соответствующие службы. При этом секретарь горсовета призвал граждан не паниковать и не распространять видео или фото в соцсетях.

Напомним, 15 марта российские оккупанты с помощью ракет обстреляли Киев. Пострадали девятиэтажный и шестнадцатиэтажный дома в Святошинском районе, десятиэтажный дом в Подольском районе, и двухэтажный частный жилой дом на Осокорках.

Редакция РБК-Украина показала последствия обстрелов жилых домов спальных районов столицы.

Мы также писали о том, что в Харькове этой ночью жители разных районов города слышали звук мощного взрыва. Также в сети появилось видео, на котором видна яркая вспышка.

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