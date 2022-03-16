У Запоріжжі на залізничному вокзалі стався вибух

У Запоріжжі на залізничному вокзалі Запоріжжя-2 прогримів вибух. При цьому, що саме там сталося поки невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря міської ради Запоріжжя Анатолія Куртєва.

Він також додав, що на місці інциденту працюють відповідні служби. При цьому секретар міськради закликав громадян не панікувати і не поширювати відео або фото в соцмережах.

"Характер вибуху, який стався на залізничному вокзалі Запоріжжя-2, поки не відомий", - зазначив Куртєв.

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти за допомогою ракет обстріляли Київ. Постраждали дев'ятиповерховий і шістнадцятиповерховий будинки у Святошинському районі, десятиповерховий будинок в Подільському районі, і двоповерховий приватний житловий будинок на Осокорках.

Редакція РБК-Україна показала наслідки обстрілів житлових будинків спальних районів столиці.

Ми також писали про те, що в Харкові цієї ночі жителі різних районів міста чули звук потужного вибуху. Також в мережі з'явилося відео, на якому видно яскравий спалах.

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