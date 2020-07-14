Запорожье затопило: за три часа выпала почти месячная норма осадков

Спасатели освободили 15 застрявших на дорогах автомобилей
В Запорожье на протяжении 13 июня в результате сильных дождей выпала почти месячная норма осадков. Из-за непогоды часть дорог была подтоплена, автомобили стояли в пробках.
Об этом сообщает 061.ua.
По словам начальника Запорожского областного центра по гидрометеорологии Татьяны Сорокиной, сильные ливни длились на протяжении 2 часов 55 минут. За это время выпало 95% месячной нормы осадков - 45,7 мм.
По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, из-за затоплений дорог в Запорожье и области спасатели освободили 15 застрявших автомобилей. Также было откачано 321 кубический метр воды.
Ранее РБК-Украина писало, что днями в Ровенской области из-за ливня оказались затопленными были затоплены некоторые домохозяйства, а также повалены деревья.
Также сообщалось, что в Киеве 14 июля объявили штормовое предупреждение - во второй половине дня ожидается сильный ветер и ливни.
Кроме этого в западных областях из-за сильных дождей синоптики предупредили о возможных паводках в горных районах.