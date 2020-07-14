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Запорожье затопило: за три часа выпала почти месячная норма осадков

Запорожье, Вторник 14 июля 2020 15:23
Запорожье затопило: за три часа выпала почти месячная норма осадков
Фото: ливень (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Спасатели освободили 15 застрявших на дорогах автомобилей

В Запорожье на протяжении 13 июня в результате сильных дождей выпала почти месячная норма осадков. Из-за непогоды часть дорог была подтоплена, автомобили стояли в пробках.

Об этом сообщает 061.ua.

По словам начальника Запорожского областного центра по гидрометеорологии Татьяны Сорокиной, сильные ливни длились на протяжении 2 часов 55 минут. За это время выпало 95% месячной нормы осадков - 45,7 мм.

По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, из-за затоплений дорог в Запорожье и области спасатели освободили 15 застрявших автомобилей. Также было откачано 321 кубический метр воды.

Ранее РБК-Украина писало, что днями в Ровенской области из-за ливня оказались затопленными были затоплены некоторые домохозяйства, а также повалены деревья.

Также сообщалось, что в Киеве 14 июля объявили штормовое предупреждение - во второй половине дня ожидается сильный ветер и ливни.

Кроме этого в западных областях из-за сильных дождей синоптики предупредили о возможных паводках в горных районах.

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