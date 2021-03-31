В Запорожье заминировали горсовет. Требуют поддержать петицию о запрете "Партии Шария" и ОПЗЖ

В Запорожье поступило сообщение о минировании здания городского совета. Из-за этого пришлось остановить сессию горсовета.

Сообщение о минировании поступило секретарю горсовета Геннадию Наумову. Ему рассказали о заминировании здания. Это было сделано якобы с целью заставить депутатов принять обращение к Верховной раде о запрете деятельности "Партии Шария", а также поддержать петицию о запрете не только этой партии, но и "Оппозиционной платформы "За жизнь" (ОПЗЖ).

Ситуация развивалась во время очередной сессии горсовета, которую мэр Владимир Буряк остановил со словами "Такого еще не было" и объявил эвакуацию.

Интересно, что до этого перед зданием горсовета прошел митинг партии "Национального корпуса" с поддержкой закона о коллаборационизме. В НК опровергли причастность к возможному минированию, подчеркнув, что не выступали конкретно в поддержку этой петиции о запрете партий.

На месте работают полиция и спасатели и пока неизвестно, была ли найдена взрывчатка.

Сессия горсовета сегодня в любом случае не продолжится. Буряк подписал распоряжение о переносе заседания горсовета на 14 апреля.