У Запоріжжі замінували міськраду. Вимагають підтримати петицію про заборону Партії Шарія" і ОПЗЖ

В Запоріжжя надійшло повідомлення про мінування будівлі міської ради. Через це довелося зупинити сесію міськради.

Повідомлення про мінування надійшло секретарю міськради Геннадію Наумову. Йому розповіли про замінування будівлі. Це було зроблено начебто з метою змусити депутатів прийняти звернення до Верховної ради про заборону діяльності "Партії Шарія", а також підтримати петицію про заборону не тільки партії, але і "Опозиційної платформи "За життя" (ОПЗЖ).

Ситуація розвивалася під час чергової сесії міськради, яку мер Володимир Буряк зупинив зі словами "Такого ще не було" і оголосив евакуацію.

Цікаво, що до цього перед будівлею міськради відбувся мітинг партії "Національного корпусу" з підтримкою закону про колабораціонізмі. У ПК спростували причетність до можливого мінування, підкресливши, що не виступали конкретно в підтримку цієї петиції про заборону партій.

На місці працюють поліція і рятувальники і поки невідомо, чи була знайдена вибухівка.

Сесія міськради сьогодні в будь-якому випадку не продовжиться. Буряк підписав розпорядження про перенесення засідання міськради на 14 квітня.