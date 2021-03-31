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У Запоріжжі замінували міськраду. Вимагають підтримати петицію про заборону Партії Шарія" і ОПЗЖ

Новость на русском → Запоріжжя, Середа 31 березня 2021 17:15
У Запоріжжі замінували міськраду. Вимагають підтримати петицію про заборону Партії Шарія" і ОПЗЖ Фото: оточену Запорізька міськрада (061.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Запоріжжя надійшло повідомлення про мінування будівлі міської ради. Через це довелося зупинити сесію міськради.

Про це повідомляє 061.ua.

Повідомлення про мінування надійшло секретарю міськради Геннадію Наумову. Йому розповіли про замінування будівлі. Це було зроблено начебто з метою змусити депутатів прийняти звернення до Верховної ради про заборону діяльності "Партії Шарія", а також підтримати петицію про заборону не тільки партії, але і "Опозиційної платформи "За життя" (ОПЗЖ).

Ситуація розвивалася під час чергової сесії міськради, яку мер Володимир Буряк зупинив зі словами "Такого ще не було" і оголосив евакуацію.

Цікаво, що до цього перед будівлею міськради відбувся мітинг партії "Національного корпусу" з підтримкою закону про колабораціонізмі. У ПК спростували причетність до можливого мінування, підкресливши, що не виступали конкретно в підтримку цієї петиції про заборону партій.

На місці працюють поліція і рятувальники і поки невідомо, чи була знайдена вибухівка.

Сесія міськради сьогодні в будь-якому випадку не продовжиться. Буряк підписав розпорядження про перенесення засідання міськради на 14 квітня.

Нагадаємо, тиждень тому президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за лжемінування столичного. Його прийняли на початку березня.

Він передбачає, що якщо об'єктами мінування стали критично важливі об'єкти інфраструктури або будівлі або споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або установи охорони здоров'я або закладу освіти, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років Від конфіскації майна відмовилися.

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