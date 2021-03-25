Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за лжеминирование. Его приняли в начале марта.

Этот закон вносит изменения в статью 259 Уголовного кодекса.

Он предусматривает, что если объектами лжеминирования стали критически важные объекты инфраструктуры или здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов госвласти, или учреждения здравоохранения или учреждения образования, или если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, это наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Опять-таки от конфискации имущества отказались.

Уточняется, что термин "критически важные объекты инфраструктуры" употребляется в значении, определенном в ЗУ "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Известно, что к первому чтению заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия, предлагали наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества. До этого конфискация предусмотрена не была.

Однако ко второму чтению эту норму убрали из документа.