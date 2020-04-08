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В Запорожье зафиксировали еще один случай коронавируса

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 16:24
В Запорожье зафиксировали еще один случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Запорожье подтверждено 14 случаев COVID-19

В Запорожье лабораторно подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Запорожский городской совет.

Отмечается, что вирус подтвердили у 70-летней женщины.

"Пенсионерка была госпитализирована в больницу с пневмонией. ПЦР-тест подтвердил у больной коронавирус", - говорится в сообщении.

Сейчас женщина находится в областной инфекционной больнице.

В Запорожье зафиксировано уже 14 случаев коронавирусной инфекции. Четыре человека выздоровели, остальные находятся на стационарном лечении или дома на самоизоляции.

Напомним, в Запорожской области восемь подозрений на коронавирус проверяются медиками. Всего в Запорожской области зарегистрировано 45 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

Кроме того, в Запорожской области положительный тест на коронавирус оказался у директора рынка, часть которого продолжала работу даже в условиях карантина.

Отметим, что по состоянию на 8 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 1668 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 206 человек, в том числе 52 летальных исходов.

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