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В Запорожской обл. обнаружили коронавирус у директора рынка, работавшего во время карантина

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 01:04
В Запорожской обл. обнаружили коронавирус у директора рынка, работавшего во время карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Состояние здоровья директора рынка тяжелое

В Запорожской области положительный тест на коронавирус оказался у директора рынка, часть которого продолжала работу даже в условиях карантина. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

Установлено, что подтверждение диагнозу директор рынка получил 3 апреля. Сейчас состояние его здоровья тяжелое, мужчина находится на лечении в медицинском учреждении.

Некоторое время назад, 21 марта, во время карантина полицейские обнаружили на территории рынка два незакрытых киоска с продуктами питания. Торговля в киосках продолжалась, несмотря на запрет такой деятельности. Полицейские после этого провели разъяснительную беседу с директором рынка.

"Во время беседы гражданин отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения. В результате на него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работу рынка было остановлено", - отметили в полиции.

Однако после того, как выяснилось, что директор рынка попал в больницу с коронавирусом, правоохранителям пришлось сдать тесты на наличие инфекции.

"Результаты отрицательные. Правоохранители продолжают устанавливать в своем доме круг лиц, с которыми контактировал человек", - добавили в полиции.

Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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