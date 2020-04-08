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У Запоріжжі зафіксували ще один випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 16:24
У Запоріжжі зафіксували ще один випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в Запоріжжі підтверджено 14 випадків COVID-19

В Запоріжжі лабораторно підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє Запорізька міська рада.

Наголошується, що вірус підтвердили у 70-річної жінки.

"Пенсіонерка була госпіталізована до лікарні з пневмонією. ПЛР-тест підтвердив у хворої коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Зараз жінка перебуває в обласній інфекційній лікарні.

У Запоріжжі зафіксовано вже 14 випадків коронавірусної інфекції. Чотири людини одужали, інші перебувають на стаціонарному лікуванні або вдома на самоізоляції.

Нагадаємо, в Запорізькій області вісім підозр на коронавірус перевіряються медиками. Всього в Запорізькій області зареєстровано 45 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса.

Крім того, в Запорізькій області позитивний тест на коронавірус опинився у директора ринку, частина якої продовжувала роботу навіть в умовах карантину.

Зазначимо, що станом на 8 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні становить 1668 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 206 осіб, у тому числі 52 летальних випадків.

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