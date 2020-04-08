В Запорожской области проверяют на коронавирус 8 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От коронавируса также выздоровели семь человек

В Запорожской области за последние сутки лабораторно подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом и выздоровели семеро пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Как сообщается, за последние сутки зафиксировали лишь один случай заболевания коронавирусом, однако от болезни выздоровели семь человек. Кроме того еще 8 подозрений на коронавирус проверяются медиками.

Всего в Запорожской области зарегистрировано 45 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Так, вирус зафиксирован в Запорожье у 13 человек, в Мелитополе у 21 лица, в г. Бердянск у одного человека, в Запорожском районе у двух лиц, а также в Мелитопольском районе у 8 человек.

Напомним, в Запорожской области положительный тест на коронавирус оказался у директора рынка, часть которого продолжала работу даже в условиях карантина.

РБК-Украина ранее сообщало, что по состоянию на 8 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 1668 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 206 новых случаях, в том числе умерло 52 человека. Выздоровело за последний день 35 пациентов.