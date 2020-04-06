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В Запорожье ввели ограничения в работу общественного транспорта

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С 8 апреля проезд в общественном транспорте будет разрешен исключительно по пропускам

В Запорожье ввели ограничения в работе общественного транспорта на время карантина из-за коронавируса. Об этом в Facebook сообщил городской голова Владимир Буряк.

По его словам, с 8 апреля проезд в общественном транспорте будет разрешен исключительно по пропускам.

"Решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комиссии", - говорится в сообщении.

Воспользоваться пропускам смогут работники таких отраслей:

  • охрана здоровья;
  • продовольственное обеспечение;
  • управление и предоставления важнейших государственных услуг;
  • энергообеспечения;
  • связь и коммуникации;
  • финансовые и банковские услуги;
  • функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения;
  • функционирование сферы обороны;
  • функционирование правопорядка и гражданской защиты;
  • функционирования объектов критической инфраструктуры, имеющих непрерывный промышленный цикл.

"Другие жители Запорожья должны находиться дома, выходя на улицу при особой необходимости - в частности, в магазины и аптеки, расположенные вблизи их домов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье решили не прислушиваться к рекомендациям Кабинета министров и отказались прекращать движение общественного транспорта с 6 апреля.

Кроме того, в Запорожье из-за карантина закроют остров Хортица, который является национальным заповедником. Решение принято согласно постановлению Кабинета министров № 255. Остров будет закрыт для посетителей минимум до 24 апреля.

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