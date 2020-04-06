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У Запоріжжі ввели обмеження у роботу громадського транспорту

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З 8 квітня проїзд у громадському транспорті буде дозволено виключно за перепустками

У Запоріжжі ввели обмеження у роботу громадського транспорту на час карантину через коронавірус. Про це у Facebook повідомив міський голова Володимир Буряк.

За його словами, з 8 квітня проїзд у громадському транспорті буде дозволено виключно за перепустками.

"Рішення прийняла міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на основі рішення обласної комісії", - йдеться у повідомленні.

Скористатися перепустками зможуть працівники таких галузей:

  • охорона здоров’я;
  • продовольче забезпечення;
  • урядування та надання найважливіших державних послуг;
  • енергозабезпечення;
  • зв’язок та комунікації;
  • фінансові та банківські послуги;
  • функціонування інфраструктури транспортного забезпечення;
  • функціонування сфери оборони;
  • функціонування правопорядку та цивільного захисту;
  • функціонування об‘єктів критичної інфраструктури, що мають безперервний промисловий цикл.

"Інші мешканці Запоріжжя мають перебувати вдома, виходячи на вулицю за особливої необхідності - зокрема в магазини та аптеки, розташовані поблизу їх будинків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі вирішили не прислухатися до рекомендацій Кабінету міністрів та відмовилися припиняти рух громадського транспорту з 6 квітня.

Крім того, у Запоріжжі через карантин закриють острів Хортиця, який є національним заповідником. Рішення ухвалили відповідно до постанови Кабінету міністрів № 255. Острів буде закритий для відвідувачів мінімум до 24 квітня.

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