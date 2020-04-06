З 8 квітня проїзд у громадському транспорті буде дозволено виключно за перепустками
У Запоріжжі ввели обмеження у роботу громадського транспорту на час карантину через коронавірус. Про це у Facebook повідомив міський голова Володимир Буряк.
За його словами, з 8 квітня проїзд у громадському транспорті буде дозволено виключно за перепустками.
"Рішення прийняла міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на основі рішення обласної комісії", - йдеться у повідомленні.
Скористатися перепустками зможуть працівники таких галузей:
"Інші мешканці Запоріжжя мають перебувати вдома, виходячи на вулицю за особливої необхідності - зокрема в магазини та аптеки, розташовані поблизу їх будинків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі вирішили не прислухатися до рекомендацій Кабінету міністрів та відмовилися припиняти рух громадського транспорту з 6 квітня.
Крім того, у Запоріжжі через карантин закриють острів Хортиця, який є національним заповідником. Рішення ухвалили відповідно до постанови Кабінету міністрів № 255. Острів буде закритий для відвідувачів мінімум до 24 квітня.